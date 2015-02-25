Черный чай поможет вылечить остеопороз

Остеопороз - заболевание, которое характеризуется снижением массы и плотности костей. При остеопорозе риск переломов значительно повышается. Оказывается, теафлавин-3, вещество, содержащееся в черном чае, может справиться с этим заболеванием, пишет meddaily.ru со ссылкой на Zee News.

Ученые из Университета Осаки провели исследование на мышах. Специалисты вводили подопытным животным теафлавин-3. Исследование показало: данное вещество подавляет активность ДНК-метилтрансферазы - фермента, который увеличивает число остеокластов (клеток, разрушающих костные ткани). У мышей, страдающих от остеопороза, благодаря теафлавину-3 объем костной ткани восстановился до нормы.