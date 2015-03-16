Считается, что кофе утром тонизирует и дает бодрость на целый день, пишут иностранные СМИ. Но ученые доказали, что лучшее время для употребления кофе - после 14:00, когда наиболее ощущается усталость. Обеденная чашка кофе поднимает тонус, способствует работе головного мозга, повышает концентрацию внимания, пишет telegraf.com.ua.

Это объясняется тем, что кофеин блокирует действие нейромедиатора аденозина, роль которого заключается в стимуляции сонных рефлексов. А кофеин выступает в роли стимулятора нейронов и тонизирующе влияет на центральную нервную систему, что способствует улучшению внимания и настроения. Еще кофе является продуктом богатым антиоксидантами.

Ученые установили, в каком объеме употреблять кофе без вреда своему здоровью – 2 чашки или 400 мг. А на роль утреннего напитка куда лучше подойдет свежевыжатый яблочный сок с морковью.