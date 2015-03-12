Мужчины с низким уровнем тестостерона склонны к депрессии

В исследовании, проведенном в Университете Джорджа Вашингтона, приняли участие 200 мужчин в возрасте от 20 до 77 лет. Уровни тестостерона у участников были ниже нормы (от 200 до 350 нанограммов на децилитр). Ученые собрали демографическую информацию, изучили истории болезни, данные о приеме лекарств и наличии гипогонадизма, пишет meddaily.ru со ссылкой на Psych Central.

Затем специалисты вновь измерили уровень тестостерона у добровольцев и оценили уровень депрессии с помощью истории болезни и Опросника состояния здоровья пациента (PHQ-9). 56% участников исследования набрали в опроснике 10 баллов или больше. Они имели симптомы депрессии, соответствующий диагноз и (или) принимали антидепрессанты. Для сравнения: среди контрольной группы (пациентов отделения первичной медицинской помощи) депрессивные симптомы встречались у 15-22% людей. Среди американцев с избыточным весом и ожирением от депрессии страдает 5,6%.

Наиболее распространенными симптомами у мужчин с низким уровнем тестостерона оказались эректильная дисфункция (78%), низкое либидо (69%) и недостаток энергии (52%). Участники исследования также часто имели избыточную массу тела (39%) и страдали от ожирения (40%). Кроме того, у них был снижен уровень физической активности. 51% не уделял время никаким физическим нагрузкам, кроме ходьбы.