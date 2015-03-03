Жирные кислоты омега-3 повышают настроение и устраняют импульсивность

Ученые из Научно-исследовательского института Детской Больницы Окленда выяснили: жирные кислоты омега-3 и витамин D могут регулировать уровень серотонина в мозге. Серотонин влияет на поведение и широкий спектр когнитивных функций, в том числе, настроение, принятие решений, социальное и импульсивное поведение. Кроме того, он контролирует уровень агрессии, пишет meddaily.ru со ссылкой на Zee News.

Многие психические расстройства, например, расстройства аутистического спектра (РАС), синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), биполярное расстройство, шизофрения и депрессия связаны с низким уровнем серотонина в мозге. Исследование показало: витамин D и жирные кислоты омега-3 способны справиться с этими заболеваниями.

Эйкозапентаеновая кислота (ЭПК) из класса омега-3 увеличивает показатели высвобождения серотонина из пресинаптических нейронах, снижая уровень медиатора воспаления в мозге - простагландина E2. Именно он виноват в нехватке серотонина. Витамин D в организме превращается в стероидный гормон, контролирующий около 1000 генов, многие из которых находятся в мозге.

Дефицит витамина D и кислот омега-3 негативно влияет на генетические пути, важные для развития мозга, социального познания и принятия решений, такие как тот, который связан с серотонином. Эти микроэлементы очень полезны для психики. К сожалению, дефицит витамина D - весьма распространенная проблема. От недостатка жирных кислот омега-3 страдают люди, которые не едят достаточно рыбы.