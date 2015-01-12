Как снизить уровень холестерина

Холестерин - это особый элемент, который играет важную роль в формировании сосудов, а также некоторых гормонов, необходимых для большинства жизненноважных функций (тестостерон, кортизон, прогестерон и др.). В основном данное вещество поступает в организм с едой, но малая его часть вырабатывается печенью.

Если уровень холестерина превышает среднее допустимое значение, то это может привести к серьезным сердечным заболеваниям, вплоть до инсульта. Лишний холестерин не растворяется в воде, а закрепляется на стенках сосудов, через некоторое время превращаясь в тромбы, которые могут вызвать инфаркт.

Белковая еда - говядина, молоко, яйца - считается источником насыщенных жирных кислот. Постоянное употребление продуктов животноводства поднимает количество холестерина на опасный уровень, поэтому стоит есть побольше фруктов и овощей, богатых на пектины.

Для поддержания здорового уровня холестерина без помощи лекарственных препаратов важную роль играют физические нагрузки. Если организм получает больше калорий, чем сжигает, то остаток формируется в клетке в виде жировых отложений. Как результат - ожирение, которое приводит к высокому кровяному давлению, что вместе с холестерином может довести до инфаркта.

Не последнюю роль играют гены. Если у кого-нибудь из родителей холестерин выше нормы, то ребенок также поддается риску и должен проходить медосмотры, чтобы предотвратить развитие многих болезней.

Имейте в виду, что мужчины намного более склонны к повышению холестерина. Курильщики также в группе риска, так как никотин способствует формированию тромбов. Поэтому курящим людям с плохой сердечной наследственностью необходимы плановые осмотры.

В пожилом возрасте возможность удерживать уровень холестерина своими силами существенно уменьшается. Можно сделать вывод, что чем раньше начнешь правильно питаться и прислушиваться к советам терапевтов, тем меньше вероятность, что после прожитых лет вашему сердцу начнет угрожать закупоривание сосудов.

med2.ru