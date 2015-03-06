Лидокаин избавляет от изнуряющих головных болей

Блокаду клиновидно-нёбного ганглия(одного из скоплений нервных клеток между мозгом и носом, его работа ассоциируется с мигренями) проводят под "присмотром" методик визуализации, пишет Здоровье. В стенку носовой полости через ноздри проводят катетер, с помощью которого вводят 4% раствор лидокаина. Анестестик блокирует ганглий, в результате чего головная боль утихает.

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112 пациентов с частыми мигренями и кластерными головными болями отмечали, насколько сильно их беспокоит боль во время приступов и после введения лидокаина в клиновидно-нёбный ганглий, по шкале от 1 до 10. Перед введением лекарства пациенты (все с сильными головными болями) отмечали средний уровень дискомфорта 8,25 из 10, на следующий день после введения лидокаина — 4,10, а через 30 дней — 5,25. Треть участников отметила, что после введения анестетика они по меньшей мере месяц либо вообще не принимали таблетки от головной боли, либо принимали их намного реже.

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Введение лидокаина как будто разрывает порочный круг мигрени в мозге. Процедура каким-то образом оказывает положительное влияние на здоровье уже тогда, когда анестетик перестал действовать. Учитывая то, что метод его введения малоинвазивный (не требует хирургического вмешательства и по силе ощущений оказывается примерно как укол), процедуру можно будет повторять так часто, как это потребуется.