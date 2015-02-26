Стейки опасны для людей с болезнями почек

Исследователи из Научного центра здоровья Университета A&M в Техасе проанализировали данные 1486 взрослых, страдавших от хронических заболеваний почек. Ученые выяснили: из-за диеты хроническая болезнь почек может превратиться в почечную недостаточность, передает meddaily.ru со ссылкой на Zee News. При почечной недостаточности почки перестают выполнять свои функции. Пациентам с почечной недостаточностью назначаются гемодиализ или операция по пересадке почки.

По словам специалистов, усугубить состояние больного способна диета с высоким содержанием белков животного происхождения. Их особенно много в красном мясе. У пациентов с хроническими болезнями почек, питавшихся продуктами с высоким содержанием белков животного происхождения, почечная недостаточность развивалась в три раза чаще, чем у тех, кто вместо этого ел много фруктов и овощей.

Пока неизвестно, могут ли фрукты и овощи предотвращать возникновение болезней почек. В любом случае, они очень полезны для здоровья. Например, исследование, проведенное японскими учеными, показало: фрукты и овощи значительно снижают риск смерти от инсульта, ишемической болезни сердца и других сердечно-сосудистых заболеваний.