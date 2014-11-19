Изобилие соли в пище разрушает почки

Известно: активное потребление соли вредно для здоровья, особенно для людей с проблемами со стороны сердечно-сосудистой системы. А новое исследование показало, что соль влияет напрямую на почки, пишет meddaily.ru со ссылкой на Micrifinance Monitor.

Если в среднем человек потребляет 4,7 грамма соли в день, то этого будет достаточно, чтобы повысить риск повреждений почек. Иногда повреждения столь серьезны, что требуется проведения диализа. К счастью, среднестатистический показатель потребления соли - примерно 2 грамма в день.

По словам ученых в лице Эндрю Смита из Национального университета Ирландии, изменение рациона - простая и не очень затратная мера, которая позволит защитить себя от проблем со здоровьем.

Проводилось также независимое исследование Институтом международного здравоохранения Джодж с участием 544635 человек, проживающих в 120 китайских деревнях. В течение 18 месяцев специалисты следили за уровнем потребления соли у людей. Было подтверждено: сокращение потребления соли снижает показатели альбуминурии, или избытка белка в моче, ведущего к дисфункции почек, на 33%.