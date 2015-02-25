Eli Lilly отсрочила регистрацию нового инсулина на два года

Eli Lilly отложила по меньшей мере на два года рассмотрение вопроса о подаче заявления на регистрацию нового препарата для лечения диабета, пишет Ремедиум. За это время компания планирует провести дополнительные исследования безопасности ЛС, пишет Reuters.

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Представители фармпроизводителя заявили, что документы для получения маркетингового разрешения на базальный инсулин пеглиспро (peglispro) будут поданы в контрольные ведомства США и Европы после 2016 года. Задержка объясняется необходимостью выяснить, почему у некоторых пациентов на фоне пеглиспро повышается уровень жиров в печени.

Ранее Eli Lilly планировала подать заявку на регистрацию пеглиспро уже в первом квартале 2014 года. Препарат, предназначенный для терапии диабета 1 и 2 типа, должен был стать первым базальным инсулином в портфеле Eli Lilly.

В настоящее время компания производит инсулины быстрого действия Хумулин и Хумалог. Ежегодные продажи этих двух препаратов достигают 4,2 млрд долларов. Также в разработке Eli Lilly находится биоаналог Лантуса (Sanofi).