Спиртное - основная причина инсульта у людей среднего возраста

Специалисты наблюдали за 11644 шведскими близнецами среднего возраста в течение 43 лет. В начале исследования все близнецы были младше 60 лет. Ученые сравнили эффекты от потребления более двух дринков в день (сильно пьющие) и меньше половины дринка в день (умеренное употребление спиртных напитков), рассказывает meddaily.ru со ссылкой на Psych Central.

Участники заполнили анкеты. Затем их разделили на группы (мало, умеренно, сильно пьющие и непьющие). Анализ данных показал, что почти 30% добровольцев перенесли инсульт. Затем исследователи сравнили факторы риска инсульта, такие как потребление алкоголя, высокое кровяное давление, диабет и курение. Исследование показало: у сильно пьющих людей риск инсульта на 34% выше, чем у мало пьющих.

У сильно пьющих людей средних лет инсульт случался на 5 лет раньше, вне зависимости от генетических факторов и факторов, действовавших в юности. В среднем возрасте пьянство повышало риск инсульта сильнее, чем остальные факторы, такие как высокое кровяное давление и диабет. В возрасте около 75 лет диабет и кровяное давление становились основными причинами инсульта. Те из однояйцовых близнецов, кто пережил инсульт, пили больше, чем их братья и сестры, у которых инсульта не было.

Пьянство также повышает кровяное давление и приводит к сердечной недостаточности и аритмии. Исследователи не советуют людям среднего возраста выпивать больше двух дринков в день. Согласно рекомендациям Американской кардиологической ассоциации, ежедневная норма составляет два дринка для мужчин и один дринк для женщин.