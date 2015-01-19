Овощи и фрукты - залог здоровых сосудов и сердца

Японские ученые проводили в течение 24 лет исследование при участии 9112 человек, которое выявило связь уровня потребления овощей и фруктов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Итог таков: чем больше этих продуктов в рационе, тем ниже риск смерти от инсульта, ишемической болезни сердца и прочих отклонений.

При оценке потребления овощей и фруктов в расчет принимали пол, возраст, наличие вредных привычек, потребление натрия и разных пищевых групп. Оказалось, люди, потреблявшие больше овощей и фруктов, как правило, были старше, если много рыбы, молочных продуктов, бобовых и реже ели мясо, пишет meddaily.ru со ссылкой на Xinhua.

Ученые высчитали соотношение потребления продуктов и распространенности заболеваний, получив усредненный индекс. Так, при сравнении людей, активно потреблявших овощи и фрукты, и людей, потреблявших их редко, были получены следующие показатели, отражавшие разницу: 0,74 - для сердечно-сосудистых заболеваний в целом, 0,80 - для инсульта, 0,57 - для ишемической болезни сердца.