Травма головы повышает риск инсульта

Для установления данного факта учеными при калифорнийском университете в Сан-Франциско, были глубоко изучены данные медиков по ранним исследованиям более чем полутора миллионов человек в возрасте до пятидесяти лет, экстренно обращающихся в травматологические отделения по стечению обстоятельств.

Читайте такжеШиповник снижает давление и защищает от инсульта

По ходу проводимых исследований, экспертами был установлен весьма любопытный факт того, что каждые одиннадцать человек на сто тысяч перенесли инсульт в неделю после полученной травмы головы.

На удивление медиков, среднестатистический возраст испытуемых не превысил и 37-ми лет, хотя изначально эксперты считали, что этому заболеванию больше подвержены именно те, чей возраст выходит за рамки пятидесяти лет. Согласно полученным данным, учеными был сделан еще один необычный вывод о том, что если сосудистый разрыв диагностировать в краткий срок времени, то все будущие последствия опасного характера можно предотвратить, вернув человека в нормальное физиологическое состояние.

med2.ru