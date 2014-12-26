Как правильно питаться людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Цель диеты — восстановить эластичность стенок сосудов, уменьшить уровень холестерина в крови, снизить нагрузку на сердце.

Показания для назначения диеты — заболевания сердечно-сосудистой системы, в частности атеросклероз с поражением сосудов сердца, головного мозга или других органов, ишемическая болезнь сердца, обусловленная атеросклерозом и гипертоническая болезнь на фоне атеросклероза.

Заболевания сердца требуют особого отношения во всём — комплексного внимания к своему здоровью, качественного лечения, изменения образа жизни и правильного питания. Лечебный стол номер 10 представляет собой систему питания, специально разработанную для сердечников, цель которой — улучшить кровообращение, помочь сердечно-сосудистой системе, облегчить работу печени и почек, нормализовать обмен веществ и установить щадящий режим работы для органов пищеварения.

Ограничена поваренная соль — все блюда готовят без неё, пища подсаливается уже за столом. Притом в меню увеличено содержание витаминов С и группы В, калия, магния и микроэлементов.

Мясо и рыбу отваривают, овощи и плоды с грубой клетчаткой измельчают и разваривают.

Режим питания — не менее 5 раз в день и относительно равномерными порциями.