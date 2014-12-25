Ученые связали стресс с желанием награды за страдания

Швейцарские ученые опубликовали исследование, результаты которого доказывают: стресс вызывает желание получить вознаграждение за перенесенные страдания. При этом удовольствие, получаемое от такой компенсации (чаще всего это еда, алкоголь, курение), нисколько не отличается от ощущений, получаемых в обычной ситуации. Более подробно с выводами исследовательской группы можно ознакомиться в Journal of Experimental Psychology: Animal Learning and Cognition.

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В экспериментах приняли участие 36 студентов-добровольцев, любящих шоколад. Студентов подвергали стрессу, помещая их руки в ледяную воду. За 30 минут до и после этого они ощущали запах шоколада. Затем специалисты брали анализ слюны добровольцев для измерения уровня кортизола.

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Исследование показало, что стресс усиливал желание получить вознаграждение в виде шоколада, однако удовольствие, получаемое от него, было одинаковым до и после эксперимента. Ученые подчеркивают, что тема влияния стресса на человеческий организм нуждается в дальнейшем изучении и подтверждении результатов эксперимента.

gazeta.ru