Хронический стресс может привести к шизофрении

В частности, они могут спровоцировать повреждения в мозговых структурах, и, в итоге, привести к развитию психических заболеваний – например, шизофрении.

Если повреждения мозга будут происходить в перманентном режиме, то риск возникновения шизофрении окажется особенно высоким – данное заболевание окажется печальным, но закономерным итогом пребывания в хроническом стрессе.

Изучением влияния стресса на изменения в мозге занимались сотрудники клиники Рурского университета Бохума. По словам специалистов, стресс является одним из механизмов адаптации организма к воздействиям внешней среды. Когда человек испытывает стресс, его тело включает режим "всеобщей мобилизации" - мозг при этом выбрасывает в кровь гормоны, призванные привести все органы и системы в режим повышенной готовности к сопротивлению негативным факторам. Внимание ученых, наблюдавших за физиологией стресса, привлекли клетки микроглии, которые действуют как "санитары мозга", активизируясь для того, чтобы очистить орган от поврежденных и мертвых нервных клеток. По словам специалистов, они убедились в том, что активизация клеток микроглии вследствие стресса приводит к воспалению в организме."Чем чаще это происходит, тем больше времени клетки находятся в деструктивном режиме. При таком раскладе повышается риск психических недугов вроде шизофрении", - пояснили авторы работы.

Напомним, что шизофрения является полиморфным психическим расстройством, которое связано с распадом процессов мышления и эмоциональных реакций. Наиболее характерны для этой болезни слуховые галлюцинации, параноидный или фантастический бред, дезорганизованность речи и мышления на фоне значительной социальной дисфункции и нарушения работоспособности.

Помимо стресса, как считают специалисты, к развитию шизофрении у человека может привести воспаление, возникающее еще на стадии эмбрионального развития. Такое воспаление, по их мнению, может спровоцировать контакт с вирусом гриппа во время беременности.

med2.ru