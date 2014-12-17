Приготовление еды плохо влияет на здоровье женщины

Чем больше времени женщины тратят на процесс приготовления пищи, тем выше у них риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с повышенным давлением и уровнем холестерина в крови.

Такое заявление было сделано учеными из медицинского центра университета Раша в Чикаго, США. В рамках исследования специалисты сравнили медицинские показатели 2755 женщин в возрасте от 42 до 52 лет за последние 14 лет.

Ученых интересовало наличие признаков метаболического синдрома - комплекса обменных, гормональных и клинических нарушений, происходящих на фоне ожирения. К ним относится гипертония, высокий уровень холестерина, избыточная масса тела, повышенное содержание глюкозы и липидов в крови. Наличие у женщин хотя бы трех из этих признаков свидетельствует о повышенном риске развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Оказалось, что за 14 лет риск, связанный с метаболическим синдромом, был высоким у всех женщин. Однако наиболее плохой результат отмечен у тех, кто уделял приготовлению пищи много времени. Участницы исследования, которые отказались проводить много времени на кухне, наоборот, имели более крепкое здоровье, а риск развития каких-либо заболеваний у них оказался снижен на треть.

Можно ли отнести все то же самое к мужчинам, не сообщается, среди них подобный эксперимент пока не проводится. По мнению ученых, людям, страдающим повышенным аппетитом, следует перейти на готовые продукты, чтобы не попасть в "группу риска".

В качестве одной из причин эксперты отметили, что такие результаты могут быть частично связаны с тем, что люди едят большие порции, когда готовят сами, чем когда покупают готовую еду в магазине.

tsn.ua