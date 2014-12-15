Беременным женщинам нельзя пользоваться косметикой

Фталаты - опасные химические вещества, входящие в состав некоторых косметических продуктов, таких как лаки для ногтей, волос и губные помады. Оказывается, они негативно влияют на интеллект будущего ребенка. Это выяснили исследователи из Колумбийского университета, передает meddaily.ru со ссылкой на Science World Report. Фталаты можно найти не только в косметике, но и в разных пластиковых продуктах.

В исследовании приняли участие 328 женщин и их дети. У всех участниц был низкий уровень доходов. Ученые проанализировали уровни фталата в моче женщин в последнем триместре беременности. Они заметили: воздействие высоких уровней фталата снижало IQ детей в возрасте семи лет более чем на шесть баллов.

У детей тех матерей, в организме которых обнаружили наивысшие (25%) концентрации фталатов DnBP и DIBP, IQ оказался ниже на 6,6-7,6 пункта по сравнению с остальными детьми. Тем временем, снижение IQ на 6-7 пунктов может сильно повлиять на успеваемость ребенка. Результаты не изменились после того, как исследователи учли другие факторы, например, интеллект и уровень образования матери.