IQ передаётся по наследству

Американский ученый из Университета штата Флорида утверждают, что гениями не становятся – ими рождаются, пишет charter97.org.

Ряд ученых из Университета штата Флорида провели исследования, чтобы установить, что уровень IQ закладывается еще на генетическом уровне. В этом эксперименте приняли участия семьи, которые воспитывают двух равных по возрасту детей – один приемный, один родной. На протяжении определенного жизненного этапа эти дети прошли три словарных теста с картинками – сначала в школе, потом в 18 лет, а затем в 26 лет. По окончанию исследований ученые установили, что степень IQ не кровных братьев и сестер, живущих в одной семье, совершенно отличается.

Таким образом, специалисты пришли к выводу, что интеллект не развивается во время воспитания, а предается при рождении ужу по наследству. Поэтому у родителей с высоким уровнем IQ родить на свет ребенка-гения намного больше шансов, заявляют американские специалисты.