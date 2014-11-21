Британцы написали самую лучшую лечебную музыку

Музыка, как было неоднократно «научно доказано» имеет целительную силу. Но только в наше время музыкантам и медицинским специалистам удалось написать самую расслабляющую композицию в истории цивилизации, пишет nature.health-ua.org.

8-минутный трек был составлен группой из Манчестера «Союз Маркони» (Marconi Union) в сотрудничестве со специалистами из Британской академии звуковой терапии (British Academy of Sound Therapy). Он и был признан самым расслабляющей музыкальной композицией, когда-либо известной человечеству.

Трек помимо мелодии дополнен видео, который усиливает релаксирующий эффект музыки и дает возможность замедлить сердечный ритм, беспрецедентными темпами снижает артериальное давление и уменьшает уровень кортизола – гормона стресса. В клипе с беспилотника были засняты узоры воды, которые помогают стимулировать ментальную активность.

Исследование, проведенное экспертами из Mindlab Institution, доказало, что этот трек может быть прекрасным способом релаксации в различных ситуациях.

Результаты исследования показали, что созерцание клипа дает зрителю эффект «невесомости» и расслабляет на 11% эффективнее, чем известные ранее успокаивающие композиции авторства Моцарта, Enya и Coldplay. Также новый трек снижает тревожность на 65%, хотя участникам давали сложные стрессирующие головоломки.