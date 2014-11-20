Краткосрочный стресс полезен для организма

09:11, 20 ноября 2014
Зарубежные новости
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Стрессы могут быть полезными для вашего мозга даже в большей степени, чем пребывание в спокойном ровном состоянии. 

Главное условие – стресс не должен быть долгим. 

Именно краткосрочный стресс повышает активность мозга, улучшая концентрацию и когнитивные способности. Американские ученые провели эксперимент, в ходе которого подвергали грызунов недолгому стрессу. 

За короткий период времени у грызунов увеличивалось количество новых нейронов практически в 2 раза. 

Кроме того, результат стресса был заметен через две недели. Крысы начинали проявлять повышенную мозговую активность, их мышление и память стали намного лучше. 

Ученые связывают такой эффект с тем, что стресс помогает сохранять внимательность, будучи настороже. Готовность к повтору стрессовой ситуации побуждает человека думать активнее. 

Именно короткий стресс помогает животным и людям адаптироваться к среде, быстрее находить решения проблем, концентрироваться на ситуациях первой необходимости. 

Однако хронический, долгий, приобретенный стресс, наоборот, не дает новым нейронам образоваться, память становится хуже, активность мозговой деятельности падает, а здоровье человека подвергается опасности. 

Ученые утверждают, что необходимо четко уловить грань между легким стрессом и серьезным состоянием нервозности. 

med2.ru

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