Краткосрочный стресс полезен для организма

Стрессы могут быть полезными для вашего мозга даже в большей степени, чем пребывание в спокойном ровном состоянии.

Главное условие – стресс не должен быть долгим.

Именно краткосрочный стресс повышает активность мозга, улучшая концентрацию и когнитивные способности. Американские ученые провели эксперимент, в ходе которого подвергали грызунов недолгому стрессу.

За короткий период времени у грызунов увеличивалось количество новых нейронов практически в 2 раза.

Кроме того, результат стресса был заметен через две недели. Крысы начинали проявлять повышенную мозговую активность, их мышление и память стали намного лучше.

Ученые связывают такой эффект с тем, что стресс помогает сохранять внимательность, будучи настороже. Готовность к повтору стрессовой ситуации побуждает человека думать активнее.

Именно короткий стресс помогает животным и людям адаптироваться к среде, быстрее находить решения проблем, концентрироваться на ситуациях первой необходимости.

Однако хронический, долгий, приобретенный стресс, наоборот, не дает новым нейронам образоваться, память становится хуже, активность мозговой деятельности падает, а здоровье человека подвергается опасности.

Ученые утверждают, что необходимо четко уловить грань между легким стрессом и серьезным состоянием нервозности.

med2.ru