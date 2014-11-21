Сладкое может навредить психике

Чрезмерное потребление сахара чревато не только прибавкой в весе. Оно еще и повышает риск развития депрессии, стресса и тревоги. Вред психическому здоровью приносит фруктоза - сладкое вещество, содержащееся во фруктах и овощах. Фруктозу добавляют и в другие продукты и напитки, вроде печенья или мороженого, рассказывает meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail.

Ранее было доказано: потребление фруктозы связано с такими заболеваниями, как рак, сахарный диабет 2 типа, слабоумие, болезни сердца, сосудов и почек. Недавно исследователи из Университета Эмори выяснили, что продукты с высоким содержанием фруктозы меняют реакцию мозга на стресс, делая ее более острой. Это особенно заметно у подростков. Высокая чувствительность к стрессу повышает кровяное давление, риск сердечного приступа, инсульта и бесплодия, подавляет иммунную систему и ускоряет процесс старения.

В своем исследовании ученые кормили одну группу крыс-подростков и взрослых грызунов обычными продуктами, а другую - продуктами с высоким содержанием фруктозы. Через 10 недель они подвергли крыс стрессу, заставив животных плавать или поместив их в каскадный лабиринт. Исследователи заметили: у крыс-подростков, питавшихся продуктами с высоким содержанием фруктозы, изменилась генетическая реакция на стресс. В их организме вырабатывалось больше гормона стресса, кортизола, чем у взрослых крыс. Кроме того, такие крысы-подростки страдали от депрессии и тревоги.