Застенчивые дети более склонны к ожирению

Согласно данным исследователей из Университета Эмори, дети, у которых хуже развиты социальные навыки, значительно чаще едят нездоровую пищу. Кроме того, у них ниже уровень физической активности, сообщает meddaily.ru со ссылкой на Science World Report.

Ученые проанализировали данные 8346 детей, которые с 9 до 11 лет принимали участие в крупном исследовании. Они оценили уровень социальной компетентности участников и другие факторы, включая их рост и вес. Социальная компетентность - совокупность знаний, умений и навыков общения с людьми. Ее оценивали по ответам детей на вопросы о том, легко ли им подружиться с кем-то, и нравятся ли они сверстникам.

Исследователи выяснили: низкий уровень социальной компетентности значительно повышает риск увеличения веса и нездорового питания. Кроме того, дети с низкой социальной компетентностью в 9 лет часто страдали от ожирения в 11 лет. По мнению ученых, с помощью нездорового питания такой ребенок может снимать стресс от негативного опыта общения, а сидячий образ жизни помогает ему избежать критики на спортивных соревнованиях.