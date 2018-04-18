В Израиле разрешили продавать в аптеках медицинскую марихуану

Продажи начнутся 20 апреля.

В Израиле впервые разрешили продавать в аптеках медицинскую марихуану.

Компания BOL Pharma, вторая израильская компания, получившая разрешение на распространение медицинской марихуаны через аптеки, опубликовала цены на свою продукцию, пишут Новости Израиля.

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Продажи начнутся 20 апреля.

Большая часть пациентов употребляет 20-30 граммов в месяц, поэтому для них цена на лекарство снизится или останется неизменной. Что касается "тяжелых" потребителей, гендиректор компании обещает "что-нибудь придумать".

Купить марихуану можно будет в 24 аптеках.

Первой разрешение на продажу марихуаны в аптеках получила компания "Панаксия", однако она еще не воспользовалась своей лицензией. Остальные 7 компаний, имеющих лицензию на производство медицинской марихуаны в Израиле, распространяют свою продукцию через собственные точки продажи.