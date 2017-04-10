В аптеках Уругвая будут отпускать марихуану всем желающим

В Уругвае с начала июля марихуана поступит в свободную продажу, сообщает Reuters. Пока разрешение на отпуск марихуаны получили 16 аптечных учреждений, в течение нескольких месяцев еще 15 аптек получат соответствующий допуск.

В конце 2013 года Уругвай легализировал выращивание, распространение и потребление марихуаны, однако только сейчас решился вопрос о продаже наркотика в аптеках. В правительстве страны надеются, что формализация процесса позволит обеспечить качество и чистоту потребляемой населением марихуаны: отпускаемый в аптеках каннабис будет выращиваться на лицензированных фермах.

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Согласно принятому закону, аптеки смогут хранить на своих складах до 400 кг марихуаны (в случае необходимости количество хранящейся продукции может быть увеличено). Продукция будет отпускаться в боксах по 5-10 гр по цене 1,30 доллара за один грамм.

Желающие покупать марихуану в аптеках должны будут внести свои данные в специальный государственный регистр. Каждый потребить сможет покупать до 40 гр наркотика в месяц, но не более 10 грамм в неделю. Согласно закону, доступ к марихуане могут получить только граждане или резиденты Уругвая. Продажа каннабиса туристам запрещена.