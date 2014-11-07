10 необычных продуктов, которые заряжают энергией

Что вы обычно делаете, когда чувствуете себя уставшим? Большинство из нас идут на кухню заваривать очередную чашку кофе. И хотя кофеин действительно придает кратковременный всплеск энергии, за ним следует истощение, которое отнимет у вас последние силы, пишет marketium.ru.

Оказывается, заряд бодрости можно получить и без кофе. Ниже вы найдете список 10 продуктов, которые поднимут вам настроение и сделают вас продуктивнее.

Миндаль

Миндаль — богатый источник витамина Е и магния, которые помогут вам оставаться энергичными на протяжении всего дня.

Шоколад (черный)

Несмотря на то, что шоколад содержит кофеин, он не создает такой всплеск энергии, как кофе. Вместо этого он придаст вам жизненных сил и поможет сконцентрироваться.

Гранат

Содержит: витамины А, В, С, Е, Р, кальций, магний, калий, марганец, кобальт. Польза: наполняет энергией, повышает сопротивляемость различным инфекциям, возбуждает аппетит. Норма в день: 1 стакан гранатного сока или съесть половинку граната.

Красный перец

Острые приправы ускоряют метаболизм и улучшают пищеварение, делая вас таким образом энергичнее.

Греческий йогурт

Этот продукт — просто кладезь протеинов, однако, в отличие от обычных йогуртов, содержит намного меньше лактозы и углеводов.

Попкорн

В попкорне содержится много клетчатки и углеводов, поэтому он считается одним из лучших "энергетиков" для детей.

Шпинат

Вы помните морячка Папая, который ел шпинат, чтобы стать сильнее? Так вот, шпинат действительно придает сил благодаря высокому содержанию железа.

Цельнозерновой хлеб

Завтрак с цельнозерновым хлебом даст вам заряд бодрости, которого хватит на целый день.

Черника

Эти ягоды — отличный источник антиоксидантов, которые способствуют продуктивной работе мозга.

Пророщенная пшеница

Содержит витамины Е, группы В, железо, кальции, фосфор, магний. Польза: источник энергии, помогает производить лецитин, который питает нервную систему. Норма в день: 100 г, можно добавлять ростки пророщенной пшеницы в салаты.