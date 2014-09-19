Чем правильно «заедать» стресс

У многих людей, во время депрессии или просто плохого настроения, есть привычка кушать, чтобы отвлечься. К тому же, такой прием пищи – это, как обычно, что-то очень вкусное и вредное и, конечно же, калорийное. Пишет mamainfo.com.ua.

Но ученые заинтересовались этой проблемой, и нашли выход. Они предложили те продукты, которые не приносят вам вред, в отличие от тех, которые вы привыкли кушать в стрессовых ситуациях. А значит, подобрав правильное меню, можно получить нужные для организма вещества, которые компенсируют вам их недостачу, улучшат внешний вид (ведь из-за не полезных продуктов можно и поправится, и стать старее) и поможет «скинуть» лишний вес.

В одном из американских журналов опубликовали результаты исследований, которые проводили американские диетологи. Таким образом, большое количество женщин, участвующих в эксперименте, ели то, что они хотели, а потом сообщали об этом диетологам. И, конечно же, они не придерживались какой-то диеты. Сладости, мучное, бутерброды – и все это на ночь. Такой рацион их не смущал, ведь это вкусно. Набрать, таким образом, 5 кг – не проблема. Но для тех, кто хочет быть здоровее и похудеть, существует список продуктов, которые считаются деликатесными и при этом очень полезны.

Список продуктов от стресса:

Витамин С очень хорошо помогает в борьбе со стрессом, а значит – кушайте больше ягод, а не конфет.

Лосось – достаточно жирная рыба, но в ней содержится такое количество жизненно необходимых веществ, что отказываться от нее – глупо. Если вы еще не включили ее в свой рацион – будет полезно это сделать.

Апельсины тоже очень полезные и поправиться от них вы не сможете, но сможете получить хорошее настроение, ведь этому способствуют витамины и микроэлементы, содержащиеся в них.

Есть и продукты, которые препятствуют тому, что желудок всасывает в себя жиры – это авокадо.

А поспособствовать хорошему состоянию сердца и восстановить иммунитет вам поможет миндаль.