Идеальное время для употребления кофе

Большинство из нас начинает утро с чашки горячего кофе. Американские ученые провели тщательное исследование и установили лучший момент для потребления горячего напитка.

«Представители Университета здоровья в Бетесде, штат Мэриленд пришли к выводу, что лучше всего пить кофе между 9:30 и 11:30 утра. Например, в 10:30. Именно в это время кофеин лучше всего взаимодействует с важным гормоном кортизолом. Он отвечает за внутренние часы человеческого организма», - отмечает издание.

Уровень кортизола повышается утром, сразу после пробуждения, и остается высоким до 9 часов утра, после чего начинает резко падать. Именно в этот момент ему нужна сильная «зарядка». Иначе, если пить кофе раньше, когда в организме еще не накопилось достаточного количества кортизола, то ваша чувствительность к кофеину резко снизится. Поэтому многим для того, чтобы проснуться, приходится выпивать не одну, а две чашки кофе.