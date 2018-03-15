Как распознать, что лекарство не эффективно в лечении гриппа: рекомендации экспертов

13:50, 15 марта 2018
Зарубежные новости
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newsru.co.il

В релизе FDA обращает внимание, что следующие утверждения могут говорить о том, что продукт является мошенническим:

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- уменьшает тяжесть и продолжительность гриппа;

- повышает иммунитет;

- является безопасной альтернативой вакцинации; 

- предотвращает заражение гриппом;

- является эффективным средством для лечения гриппа; 

- обеспечивает быстрое выздоровление;

- поддерживает естественную иммунную защиту для борьбы с гриппом.

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Теги: #грипп и ОРВИ#FDA#контрафактные лекарства