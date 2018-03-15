Как распознать, что лекарство не эффективно в лечении гриппа: рекомендации экспертов
13:50, 15 марта 2018Зарубежные новости
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Иммуномодуляторы не помогут при гриппе.
Таблетки не уменьшает тяжесть и продолжительность гриппа / newsru.co.il
FDA предупреждает о мошенничестве, связанном с продажей контрафактных препаратов и препаратов с недоказанной эффективностью для лечения и профилактики гриппа.
В релизе FDA обращает внимание, что следующие утверждения могут говорить о том, что продукт является мошенническим:
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- уменьшает тяжесть и продолжительность гриппа;
- является безопасной альтернативой вакцинации;
- предотвращает заражение гриппом;
- является эффективным средством для лечения гриппа;
- обеспечивает быстрое выздоровление;
- поддерживает естественную иммунную защиту для борьбы с гриппом.
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