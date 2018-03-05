Возможность регулировать интенсивность воспалительной реакции является одной из важнейших задач современной медицины.

Научные исследования доказали связь между нервной системой и иммунитетом

Ученые показали на практике, как нервные клетки участвуют в контроле воспалительной реакции в организме. Исследование было проведено Медицинском колледже Вейл Корнелл (США), пишет ЕurekАlert!

Читайте такжеУченые назвали продукты, что улучшают здоровье мужчин

Подопытных мышей специально заражали гельминтами или воздействовали на них серьезными аллергенами, чтобы спровоцировать у животных воспалительную реакцию. Как и следовало ожидать, у мышей резко возросло число цитокинов. Эти воспалительные молекулы способствуют увеличению производства слизи и мышечных сокращений, которые, в свою очередь, помогают вытеснить паразита или аллерген из организма.

На поверхности клеток, выделяющих цитокины, обнаружились рецепторы, которые, как позже выяснилось, взаимодействуют с норадреналином - химическим веществом, секретируемым нервными клетками. Таким образом опосредуется взаимодействие между нервной и иммунной системами.

Дальнейшие эксперименты показали, что если убрать эти рецепторы у грызунов, а затем заразить их гельминтами, воспалительная реакция будет носить преувеличенный характер, а если, наоборот, «простимулировать» рецепторы – воспаление начнет затухать.

Возможность регулировать интенсивность воспалительной реакции является одной из важнейших задач современной медицины, особенно для пациентов, страдающих астмой, аллергией и другими видами воспалительных заболеваний.