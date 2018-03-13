В США одобрен новый препарат для лечения мультирезистентной ВИЧ-инфекции

14:44, 13 марта 2018
Зарубежные новости
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REUTERS

Администрация по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) разрешила использование ибализумаба (ibalizumab-uiyk) в терапии взрослых пациентов с мультирезистентным ВИЧ-1. Новый препарат китайской компании может применяться в комбинации с другими антиретровирусными лекарствами, пишет Medscape.

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Противовирусная активность ибализумаба была продемонстрирована в клинических исследованиях при участии 40 пациентов с мультирезистентным ВИЧ-1, ранее прошедших лечение более 10 различными антиретровирусными агентами.

В результате применения нового лекарства вирусная нагрузка снизилась у большинства пациентов уже через 1 неделю после введения первой дозы препарата. Через 24 недели терапии ибализумабом, вирусологическая супрессия была достигнута у 43% участников клинического исследования.

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Теги: #новые лекарства#борьба с ВИЧ