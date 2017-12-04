Израильские подростки смогут получать лекарство для профилактики СПИДа без разрешения родителей



Министерство здравоохранения приняло решение о том, что израильские подростки смогут получить в больницах препарат для профилактики СПИДа, не предоставляя врачам разрешение от родителей, как требовалось раньше, пишут Новости Израиля.

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Речь идет о профилактическом лечении, которое предоставляется лицам, вступавшим в половые отношения с повышенным риском заражения – без презерватива, с порвавшимся презервативом и так далее.

В таком случае в течение 72 часов после полового контакта следует явиться в одну из больниц: "Ихилов", "Шиба", РАМБАМ, "Каплан", "Сорока", "Меир", "Адаса Эйн-Керем".

Если специалист сочтет, что пациенту действительно грозит опасность заражения, пациент начнет получать медикаментозное лечение под названием PEP – лечение из нескольких лекарственных препаратов, которые следует принимать в течение месяца.

Данное лечение сокращает риск заражения СПИДом на 80%.

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Согласно новой установке минздрава, подросток может обратиться за профилактическим лечением в одну из больниц сам, без родителей, и больница не будет обязана ни просить у родителей разрешение, ни даже ставить их в известность о предоставленном подростку лечении. Для предоставления несовершеннолетнему пациенту лечения будет необходимо только разрешение социального работника больницы.