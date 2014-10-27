Ученые рассказали, как на женщин влияет новолуние и растущая Луна

Американские ученые пришли к неожиданному выводу о том, что женщины бывают наиболее фертильными в новолуние, а вероятность зачатия у них вырастает максимально в темные ночи.

Такой вывод сделали эксперты из центра Pacific Fertility Centre в Сан-Франциско, пишет svit24.net.

Возможно, женщины и достигают пика своего сексуального возбуждения в полнолуние, однако зачать ребенка у них легче всего получается в темную ночь, когда Луны на небе почти не видно. Эксперт по лечению бесплодия Филип Ченнет проанализировал анонимную информацию от приложений для мобильных телефонов, которые женщины используют для отслеживания своих месячных циклов.

Совместив статистику по более чем 8 000 представительниц прекрасного пола со всего мира эксперт обнаружил четкую связь между временем месячного цикла и фазой Луны. Больше того, месячные большинства женщин начинались в период двух недель - от 11 дней до полнолуния до двух дней после. Примерно в пятой части всех случаев месячные циклы начинались непосредственно в день полнолуния, либо за два дня до него и в два дня после. Как заявил автор исследования, его любопытство подпитывалось тем фактом, что менструальные циклы почти всех женщин длятся 4 недели, а это как раз время для двух полных лунных циклов.

"Я задумался, а почему менструальный цикл женщины составляет 28 дней, с чем это связано, - говорит доктор Ченнет. - Ведь никаких четких медицинских причин для этого нет. Судя по всему, продолжительность цикла имеет отношение к эволюции и к тому факту, что наши предки жили преимущественно на свежем воздухе. Они были подвержены лунным циклам тысячи и тысячи лет. Это касалось сбора урожая, времен изобилия и всех вещей, связанных с репродукцией. Конечно, все это подчинялась натуральным ритмам".

Удивительный феномен доктор Ченнет объясняет еще и тем, что лунный свет влияет на производство мелатонина - гормона, который регулирует женский цикл.