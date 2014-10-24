Гвинея начинает выплаты семьям погибших врачей от Эболы

Власти Гвинеи сообщили о начале выплаты компенсаций семьям людей, которые погибли, помогая больным лихорадкой Эбола. Об этом сообщает ВВС.

Сумма компенсации каждой семье составит 10 тысяч долларов. Их получат родственники более чем 40 врачей, медсестер, носильщиков и других.

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Большинство из тех, чьи семьи получат компенсацию, - медработники, заразившиеся от пациентов.

Деньги также получат родственники восьми человек, которые участвовали в кампании по информированию населения и были убиты в результате нападения местных жителей.

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Гвинея была местом начала эпидемии Эболы, которая уже унесла жизни более 4800 человек.