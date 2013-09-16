В Крыму погиб любитель подводной охоты.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается в сообщении, 13 сентября в 3.12 спасателям поступила информация о том, что на мысе Плака, Черное море, возле с. Утес Алуштинского городского совета не вернулся после подводной охоты мужчина, 1989 года рождения, житель Симферополя.

К поисково-спасательным работам была привлечена оперативная группа отделения спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения в составе 7 человек (в том числе 1 водолаз), 1 единица автомобильной техники и 1 единица плавсредства.

В 8.15 13 сентября тело пропавшего было найдено, поднято из воды и направлено на судмедэкспертизу.