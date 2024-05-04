По словам врачей, в Конго менее половины людей, которые больны оспой, проходят тестирование.

В Конго пытаются остановить крупнейшую вспышку оспы. По словам ученых, новая форма болезни, которую обнаружили в шахтерском городке, может легче распространяться среди людей. Об этом пишет The Independent.

Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что с января в Конго было зарегистрировано более 4500 подозреваемых случаев заболевания оспой и почти 300 смертей. Такие данные втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также в Конго объявили вспышку по всей стране чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения.

"Анализ пациентов, госпитализированных в период с октября по январь в городе Камитуга на востоке Конго, свидетельствует о том, что недавние генетические мутации вируса оспы являются результатом его постоянной передачи людям; это происходит в городе, где люди мало контактируют с дикими животными, которые, как считается, являются естественными переносчиками этой болезни", - отметили в материале.

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Ведущий автор исследования Пласиде Мбала-Кингебени заявил, что "мы находимся на новом этапе развития оспы". По его словам, скоро результаты этого исследования будут опубликованы в одном из журналов. В издании добавили, что Мбала-Кингебени является главой лаборатории в Национальном институте биомедицинских исследований Конго, которая изучает генетику заболеваний.

В то же время исследователь отметил, что поражения, о которых сообщает большинство пациентов, являются легкими и находятся на половых органах, что затрудняет диагностику болезни. Во время предыдущих вспышек болезни в Африке поражения обычно фиксировались на груди, руках и ногах. Он добавил, что новая форма, скорее всего, имеет более низкий уровень смертности.

Мбала-Кингебени отметил, что в Конго менее половины людей, которые больны оспой, проходят тестирование.

"Риск заключается в том, что если пациенты сами не обратятся к нам, мы будем иметь молчаливую передачу болезни, и никто об этом не узнает", - предупредил он.

Эксперт отметил, что большинство людей инфицируются половым путем, причем около трети случаев заболевания оспой было выявлено у людей, оказывающих интимные услуги.

"Только после глобальной чрезвычайной ситуации с оспой в 2022 году ученые установили, что болезнь распространяется половым путем, причем большинство случаев заболевания приходится на мужчин-геев или бисексуалов. В ноябре ВОЗ впервые подтвердила передачу оспы половым путем в Конго", - подчеркивают в материале.

Известно, что существует два вида оспы, которая родственна с оспой и является эндемичной для Центральной и Западной Африки. Первый тип является более тяжелым и может стать смертельным для около 10% зараженных людей. В 2022 году была вспышка второго типа, где 99% инфицированных выжили.

По словам Мбалы-Кингебени и его коллег, они обнаружили новую форму первого типа, которая может быть ответственной за более 240 случаев и три смерти в Камитузе, то есть регионе, где проживает значительное количество временных мигрантов, путешествующих в другие страны Африки и за ее пределами.

В свою очередь эксперт по инфекционным заболеваниям из Университета Эмори Богума Титанджи отметила, что новые мутации вызывают беспокойство.

"Это свидетельствует о том, что вирус приспосабливается к эффективному распространению среди людей и может вызвать достаточно серьезные вспышки", - предупредила она.

Несмотря на то, что эпидемии оспы на Западе сдержали благодаря вакцинам и лечению, в Конго почти ничего не было доступно. Сейчас чиновники ведут переговоры со странами-донорами, такими как Япония, о помощи в закупке вакцин.

Инфекционные заболевания в мире: последние новости

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