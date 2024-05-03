Для большинства людей польза от вакцин против COVID-19 перевешивает любые риски.

После появления в конце 2020 года вакцины от коронавируса пандемию удалось повернуть вспять и возобновить привычный ритм жизни. По одной из оценок, благодаря вакцинам удалось избежать около 14,4 млн смертей в мире.

У небольшого процента людей они также вызывали побочные эффекты. Но примечательно, что все вакцины несут определенный риск побочных эффектов. Как пишет The New York Times, более 13 тыс. человек подали иски в госфонд, который компенсирует людям травмы, причиненные вакциной от коронавируса. На данный момент компенсацию получили 12 человек, у которых возникли проблемы с сердцем из-за вакцины.

Четыре вывода из расследования:

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Для большинства людей польза от вакцин против COVID-19 перевешивает любые риски.

Даже самые лучшие вакцины и лекарства имеют некоторые побочные эффекты. Это не отменяет их преимуществ и не означает, что людям не следует их принимать.

Некоторые побочные эффекты, вызванные вакцинами против COVID-19, могут быть очень редкими. Например, около семи из каждого миллиона доз вакцины Pfizer-BioNTech вызвали приступ опоясывающего лишая.

Смерти от вакцин исчезающе редки, несмотря на заявления некоторых теоретиков заговора о том, что вакцины привели к резкому росту смертности.

При этом издание отметило, что доказать, что вакцинация привела к заболеванию, сложно.

Коронавирус: новости

Весной 2020 года COVID-19 был объявлен пандемией, которую ВОЗ отменила весной 2023 года.

В настоящее время специалисты изучают продолжающуюся эволюцию вируса и иммунные реакции организма, надеясь предотвратить возрождение и лучше понять затянувшийся коронавирус.

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