Евростат обнародовал данные по средней продолжительности жизни среди жителей Европы. Результаты являются положительными, ведь прибавилось еще 0,9 года, пишет Euractiv.
Теперь "среднестатистический" европеец может надеяться, что доживет до глубокой старости, а именно до 81,5 лет. Опираясь на такие данные, можно сказать, что Европейский Союз вернулся к уровню продолжительности жизни до периода пандемии и превысил его на 0,2 года.
В то же время на национальном уровне между странами ЕС все же есть определенные различия. В 15 странах продолжительность жизни превысила средний показатель по региону, в то же время самая высокая ожидаемая продолжительность жизни была зафиксирована в Испании, а именно 84 года. После нее идет Италия - 83,8 года и Мальта - 83,6 года.
В свою очередь самая низкая ожидаемая продолжительность жизни наблюдается в Болгарии (75,8 года), Латвии (75,9) и Румынии (76,6).
Лидерами среди повышения продолжительности жизни является Румыния (+1,0 год), после нее Литва (+0,8 года), Болгария, Чехия, Люксембург и Мальта (все с приростом на +0,7 года).
"Как ни странно, Австрия и Финляндия зафиксировали наибольшее падение (-0,4 года каждая), за ними следуют Эстония и Нидерланды (-0,2 года). Евростат не дает никаких объяснений этим изменениям. Сейчас ЕС вернулся к допандемическому уровню ожидаемой продолжительности жизни и даже несколько превысил его (на 0,2 года)", - добавили в сообщении.
Такие данные были подсчитаны на основе еженедельной информации о смертности, которые были получены 30 апреля 2024 года. Также есть небольшой разрыв между мужчинами и женщинами - с 2019 года смертность мужчин выросла на 0,4 по сравнению с 0,2 для женщин.
Продолжительность жизни человека: что известно
Ранее медик рассказала об упражнении, которое может определить продолжительность жизни. Человек должен вставать и садиться, не используя рук. Сначала человек стоит, потом он должен сесть на землю, скрестив ноги, и снова встать. Исследование показало, что участники от 51 до 80 лет, которые не смогут этого выполнить, умрут, вероятно, раньше.
Также новое исследование показало, что ходьба по 5000 шагов трижды в неделю в течение двух лет может увеличить продолжительность жизни человека до трех лет.
"Наши данные показывают, что это влияние не только существенно, но и распространяется на разные возрасты, факторы риска и состояние здоровья. Поддержание небольшого количества физической активности имеет долгосрочные последствия для здоровья. Лучшее понимание механизмов привычек может стать мощным способом улучшения индивидуального здоровья и развития наших систем здравоохранения, чтобы сделать профилактику приоритетом", - отметил основатель Discovery Vitality Адриан Гор.