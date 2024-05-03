Между странами ЕС есть определенные различия по средней продолжительности жизни.

Евростат обнародовал данные по средней продолжительности жизни среди жителей Европы. Результаты являются положительными, ведь прибавилось еще 0,9 года, пишет Euractiv.

Теперь "среднестатистический" европеец может надеяться, что доживет до глубокой старости, а именно до 81,5 лет. Опираясь на такие данные, можно сказать, что Европейский Союз вернулся к уровню продолжительности жизни до периода пандемии и превысил его на 0,2 года.

В то же время на национальном уровне между странами ЕС все же есть определенные различия. В 15 странах продолжительность жизни превысила средний показатель по региону, в то же время самая высокая ожидаемая продолжительность жизни была зафиксирована в Испании, а именно 84 года. После нее идет Италия - 83,8 года и Мальта - 83,6 года.

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В свою очередь самая низкая ожидаемая продолжительность жизни наблюдается в Болгарии (75,8 года), Латвии (75,9) и Румынии (76,6).

Лидерами среди повышения продолжительности жизни является Румыния (+1,0 год), после нее Литва (+0,8 года), Болгария, Чехия, Люксембург и Мальта (все с приростом на +0,7 года).

"Как ни странно, Австрия и Финляндия зафиксировали наибольшее падение (-0,4 года каждая), за ними следуют Эстония и Нидерланды (-0,2 года). Евростат не дает никаких объяснений этим изменениям. Сейчас ЕС вернулся к допандемическому уровню ожидаемой продолжительности жизни и даже несколько превысил его (на 0,2 года)", - добавили в сообщении.

Такие данные были подсчитаны на основе еженедельной информации о смертности, которые были получены 30 апреля 2024 года. Также есть небольшой разрыв между мужчинами и женщинами - с 2019 года смертность мужчин выросла на 0,4 по сравнению с 0,2 для женщин.

Продолжительность жизни человека: что известно

Ранее медик рассказала об упражнении, которое может определить продолжительность жизни. Человек должен вставать и садиться, не используя рук. Сначала человек стоит, потом он должен сесть на землю, скрестив ноги, и снова встать. Исследование показало, что участники от 51 до 80 лет, которые не смогут этого выполнить, умрут, вероятно, раньше.

Также новое исследование показало, что ходьба по 5000 шагов трижды в неделю в течение двух лет может увеличить продолжительность жизни человека до трех лет.

"Наши данные показывают, что это влияние не только существенно, но и распространяется на разные возрасты, факторы риска и состояние здоровья. Поддержание небольшого количества физической активности имеет долгосрочные последствия для здоровья. Лучшее понимание механизмов привычек может стать мощным способом улучшения индивидуального здоровья и развития наших систем здравоохранения, чтобы сделать профилактику приоритетом", - отметил основатель Discovery Vitality Адриан Гор.

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