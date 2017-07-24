В Киеве до конца 2017 года планируют внедрить электронную систему обслуживания пациентов

Киевская городская государственная администрация (КГГА) планирует полноценно запустить электронную систему обслуживания пациентов Helsi.me во всех районах столицы до конца 2017 года, сообщил журналистам заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Николай Поворозник.

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«В Подольском, Соломенском, Оболонском и Деснянском районах уже полноценно работает эта система. Дальше будет Днепровский район. Мы очень хотим до конца года запустить эту программу в режиме эксплуатации во всем городе», - сказал Поворозник.

Как сообщал УНИАН, раннее Поворозник отмечал, что благодаря системе Helsi.me пациенты могут найти на сайте своего участкового врача и записаться к нему на прием в конкретное время или через Интернет, или через call-центр. Так же записаться можно и к профильному врачу.

По состоянию на середину июля в электронную медицинскую систему была внесена информация о более чем 2 тысячах медицинских работников.

По словам Поворозника, на портале пациента киевляне могут просматривать свои визиты к врачу и результаты приемов (консультационные письма). Также предусмотрена возможность «привязать» медицинскую карту ребенка к медкарте с профилем родителей.

Как сообщал УНИАН, в июне прошлого года руководство столицы представило Концепцию развития системы здравоохранения Киева, которая, среди прочего, предусматривает создание электронной системы обслуживания пациентов, в частности, введение электронной регистратуры, медицинских карточек и создание единой системы учета.