Стрессовое состояние, в котором находятся украинцы из-за войны, формирует плохие привычки.

Стресс, в котором сейчас живут украинцы из-за войны, усиливает имеющиеся патологии в организме и вызывает желание "заесть". А это прямой путь к избыточному весу и вызванному им диабету, рассказал в эфире телемарафона доктор медицинских наук Александр Товкай.

"Во время войны, активной фазы войны, стресс большой. А фактор стресса очень важен. Во-первых, он усиливает сопутствующие патологии, которые есть у людей", - сказал он.

По словам Товкая, у людей постоянно вырабатываются гормоны стресса, одним из которых является картзол.

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"Люди заедают этот стресс и "благодаря" этому гормону у людей появляется избыточный вес. А избыточный вес потом ведет к инсулинорезистентности, что ведет потом у нас, если не обратить на это внимание, к сахарному диабету II типа. То есть стресс потенцирует все это", - отметил врач.

Украинцы страдают от стресса

Как сообщал УНИАН, украинцы делятся лайфхаками из собственного опыта, как облегчить семейный стресс от ракетных ударов.

Также мы рассказывали, что исследователи изучили генетическую информацию более миллиона человек и обнаружили 43 гена, которые могут провоцировать развитие посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).

В период ПТСР у человека появляются навязчивые мысли, изменения настроения и другие симптомы. Оно возникает только у 6% людей, переживших травмирующие события, и специалисты долго не знали, как и почему возникает это расстройство.

ПТСР - это нарушение психического состояния, которое может развиться после травматического события. "Нельзя получить ПТСР из-за того, что вас, например, уволили с работы, ведь психологическая травма, из-за которой развивается ПТСР, всегда связана с чрезвычайно угрожающей или катастрофической ситуацией", - отмечают в Минздраве.

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