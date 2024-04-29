Не исключено, что через 30-40 лет может быть всплеск заболеваемости раком легких, раком кишечника.

В результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции сейчас у украинцев наблюдают поздние последствия воздействия радиации. Об этом заявил доктор медицинских наук Александр Товкай в эфире телемарафона "Единых новостей".

По его словам, ранние последствия – это заболевания, которые были у ликвидаторов. Сегодня же медики сталкиваются именно с поздними последствиями у людей от полученной радиационной дозы в первые дни после катастрофы на станции.

"Одним из радиоактивных элементов был йод. Йод, попадая в организм человека, накапливался в щитовидной железе. Этот радиоактивный йод вызывает облучение и несет разрушительное действие на клетки щитовидной железы. Отслеживается прямая зависимость возраста людей от захвата радиактивного йода. Так, в зоне риска дети, подростки, молодые люди. И тем людям, которые тогда были детьми и подростками, им сейчас 40-50 лет, и это сейчас основная часть людей, страдающих патологией щитовидной железы", – отметил Товкай.

Он отметил, что по статистике не только щитовидная железа находится в зоне риска. Фиксируют и другие виды онкологии как позднее последствие воздействия радиации – это и лейкозы, и рак молочной железы.

При этом Товкай отметил, что сейчас даже начинают появляться публикации, что через 30-40 лет мы сможем наблюдать всплеск заболеваемости раком легких и раком кишечника.

"Мы сейчас отмечаем увеличение заболеваемости раком шитовидной железы – прошло как раз время более 30 лет. Но здесь фактор не только того, что люди тогда накопили эту радиацию, но также научное сообщество изучает причинно-следственные действия не только на этих людей, которые заболели, но и на их детей, на внуков, которые у них есть. Такая наследственность от радиации сейчас изучается", – сказал Товкай.

Авария на Чернобыльской АЭС

26 апреля 2024 года в Украине почтили память погибших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также героизм работников станции, ликвидаторов, пожарных, медиков и всех людей, причастных к ликвидации последствий аварии, произошедшей 38 лет назад.

Напомним, 26 апреля 1986 года с разницей в две секунды произошли два взрыва на четвертом реакторе Чернобыльской АЭС. Обвалилась часть зданий, начался крупный пожар. Огромное количество радиоактивных веществ было выброшено в атмосферу.

Многодневный пожар на реакторе пытались потушить сотни пожарных и работников аварийных служб. Многие из них впоследствии умерли от лучевой болезни. Более 100 тысяч жителей ближайших населенных пунктов были эвакуированы после катастрофы.

Авария на Чернобыльской АЭС стала крупнейшей в истории катастрофой в ядерной энергетике. Четвертый реактор сейчас накрыт специальным "саркофагом". Все реакторы станции отключены.

Катастрофа на Чернобыльской АЭС вызвала существенное загрязнение окружающей среды. Территория города Припять до сих пор считается непригодной для жизни.

Точное количество жертв аварии установить не удалось, поскольку многие люди умирали спустя годы. Известно, что 30 сотрудников ЧАЭС умерли в первые дни и недели после аварии. Еще сотни тысяч людей умерли в последующие несколько лет от онкологических заболеваний и лучевой болезни.

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