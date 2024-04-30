Известно, что он был одним из разработчиков одной из самых известных вакцин против коронавируса.

Главный исследователь первой китайской вакцины от COVID общего назначения был уволен из высшего органа власти страны. 62-летнего Яна Сяомина выгнали 23 апреля из Всекитайского собрания народных представителей "из-за серьезных нарушений дисциплины и закона". Об этом сообщили государственные СМИ, передает Business Insider.

В основном это высказывание означает, что человек находится под следствием по делу о коррупции в Китае. Отныне Ян, как глава дочерней компании Sinopharm, которая занимается производством вакцин, больше не является одним из почти трех тысяч депутатов Конгресса, которые принимают решения по важнейшим вопросам страны.

В отчете Конгресса говорится о том, что он работал в Комитете по этническим вопросам. Также известно, что Ян является медицинским исследователем, который был главой команды Sinopharm, которая разработала вакцину BBIBP-CorV против COVID-19, которая была первой в стране, одобренной для общего использования.

Видео дня

Такая вакцина была одной из самых распространенных против COVID-19 в Китае и имела эффективность 79%, которая предотвращала госпитализации. Кроме разработки вакцины Sinopharm, Ян возглавлял китайский проект по разработке вакцины в рамках программы "863", благодаря которой Пекин хотел страну более независимой в развитии собственных передовых технологий.

В издании рассказали, что увольнение Яна получило огласку в китайской соцсети Weibo. Там поставили под сомнение причины, которые привели его к лишению депутатского статуса. Такое сообщение набрало около 180 млн просмотров и в течение нескольких часов было самой горячей темой на платформе в воскресенье.

Позже обсуждение превратилось в предположение, что основанием для его увольнения могла быть вакцина Sinopharm, однако не было никаких доказательств, которые бы это подтверждали.

"Отец вакцины Sinopharm нарушил правила и законы, но это не означает, что существуют проблемы с вакцинами, которые он разработал и выпустил. Давайте подождем, прежде чем паниковать", - отметил популярный медицинский блогер "Доктор Чен".

Отмечается, что такая новость о Яне появилась на фоне борьбы с коррупцией в сфере здравоохранения в Китае, во время того, как было начато расследование против сотен деканов и секретарей больниц.

"Это была самая жесткая дисциплинарная кампания, когда-либо примененная к медицинской отрасли Китая, которая годами страдала от тысяч случаев коммерческого взяточничества между поставщиками фармацевтических препаратов и медицинскими работниками. В августе антикоррупционная кампания привела к такому резкому падению акций фармацевтических компаний в Китае, что за один день их рыночная стоимость уничтожила примерно 27 миллиардов долларов США", - объяснили журналисты.

Какова ситуация с COVID-19 в Украине по состоянию на сейчас

Ранее главный государственный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что коронавирус в Украине стал сезонным, сравнив его с гриппом. По его словам, эпидемиологи зафиксировали по две волны заболеваемости коронавирусом в Украине за год.

"Должны констатировать, что это уже абсолютно рутинное заболевание. Как высказываются представители Всемирной организации здравоохранения, это стало постоянной угрозой и постоянной проблемой системы здравоохранения. Так, "ковид" сейчас имеет признаки сезонности, как грипп", - отметил он.

Вас также могут заинтересовать новости: