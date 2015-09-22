В столичной гимназии из-за повышения в воздухе уровня вредных веществ ограничено обучение

В столичной гимназии «Киевская Русь» из-за повышения в воздухе уровня вредных веществ ограничено обучение.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, обучение в гимназии ограничено с 22 сентября.

Соответствующее решение принято Постоянной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, учитывая результаты лабораторных исследований проб воздуха, проведенных государственным учреждением «Киевский городской лабораторный центр Госсанэпидслужбы Украины».

Принято решение изолировать помещения, в которых по результатам исследований выявлен повышенный уровень вредных веществ.

Кроме того, Главное управление Санитарно-эпидемиологической службы Украины в городе Киеве совместно с управлением по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента благоустройства и сохранения природной среды КГГА проводит полную лабораторную проверку всех помещений гимназии на предмет содержания вредных веществ и их концентрации.

По предварительным данным специалистов, несмотря на то, что учебное заведение было введено в эксплуатацию два года назад, возможным фактором влияния на загрязнение воздуха является несоблюдение строительных технологий и требований.

На время проверки и вынужденного перерыва в учебном процессе для школьников будет организована работа дежурных групп за пределами гимназии, экскурсии и т.п.