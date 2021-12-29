Японцам помогут преодолеть одиночество и почувствовать себя нужными обществу.

Правительство Японии приняло программу, которая поможет людям бороться с одиночеством и социальной изоляцией.

Согласно плану, правительство будет предлагать круглосуточные консультационные услуги по телефону и в социальных сетях, способствуя усилиям, чтобы помочь одиноким и изолированным людям чувствовать себя связанными с обществом, передает Japan Times.

Также власть будет теснее сотрудничать с общественными организациями, которые помогают предотвращать самоубийства.

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Проблема одиночества и социальной изоляции в Японии стала более серьезной на фоне пандемии коронавирусf. Все больше людей переживают за свою жизнь и в 2020 году количество самоубийств в стране впервые увеличилось за последние 11 лет.

В программе отмечается, что одиночество и социальная изоляция – это проблема, которая может случиться с каждым, поэтому общество должно решать ее в целом.

Издание уточняет, что правительство будет пересматривать эту программу ежегодно.

Одиночество и самоубийства в Японии

В Японии отмечался один из наивысших уровней суицида в мире, в 2006 году страна вышла на девятое место по этому показателю. А в 2020 году Япония заняла 36 место. Особенно быстро число самоубийств выросло в 1990-е годы. Это вынудило правительство увеличить расходы на профилактику самоубийств.

Депрессия держала первое место в списке основных психологических факторов, побудивших японцев к самоубийству. Другие частые причины включают в себя невозможность найти работу, невозможность вернуть долг или кредит, социальное давление, проблемы со здоровьем, проблемы в отношениях.