Общение – лучший рецепт от одиночества. Окружите себя счастливыми людьми и станьте теми, кто может делиться своей любовью с другими, тем самым спасая их от одиночества.

Часто мы чувствуем себя одинокими. Это приводит к печали, потери мотивации, а порой и к проблемам со здоровьем. Ученые утверждают, что одиночество может иметь пагубное влияние на наш организм.

Читайте такжеБританские ученые выяснили, что из-за пандемии COVID-19 у мужчин и женщин возникают проблемы с восприятием тела

Как пишет 24 канал со ссылкой на ScienceABC, одиночество разъедает тело, как вода скалу, медленно и неуклонно. Она изнашивает организм, уменьшая его способность расслабляться, а также заставляет нас негативно воспринимать реальность.

Как показали исследования, социально изолированные молодые люди были более напряженными, чем те, которые общались со своими сверстниками. Предлагаем список заключений экспертов, как именно одиночество вредит нашему организму:

Увеличивает уровень стресса

Маркеры биологического стресса часто проявляются у одиноких людей. Когда люди находятся в стрессе, их организм выделяет гормоны кортизол и адреналин. Они мобилизуют организм, когда человек сталкивается с кратковременной угрозой, такой как ограбление или приближающийся автомобиль. Такая реакция нервной системы побуждает наше тело к самосохранению.

Однако, когда эта реакция постоянно активируется, эти гормоны выделяются в течение длительного времени, что приводит к повышенному уровню стресса.

Напрягает сердце

У одиноких людей, как правило, повышенное артериальное давление. Их артерии сжимаются и становятся жестче, тем самым ограничивая кровоток. Это заставляет сердце прилагать больше усилий для перекачивания крови.

Ослабляет иммунитет

Также наблюдалось, что у одиноких людей была более слабая иммунная система из-за того, что гены, кодирующие ее на борьбу с микробами, работают не так, как следует. Поэтому ученые выдвинули предположение, что одинокие люди более подвержены заражению вирусными инфекциями.

Нарушает сон

Еще одно исследование показало, что одинокие или социально изолированные люди сообщали о нестабильный сон, в течение которого они постоянно просыпались. Этот тип сна, известный как фрагментированный сон, приводит к недосыпанию и нарушению метаболизма тела, выводя гормональные циклы из равновесия. Однако стоит заметить, что большинство таких исследований проводили на пожилых людях.

Общение – лучший рецепт от одиночества. Окружите себя счастливыми людьми и станьте теми, кто может делиться своей любовью с другими, тем самым спасая их от одиночества.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Гордиенко