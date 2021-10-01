Первое, что может мешать - это желание все анализировать. "В омут с головой" - это совсем не про таких людей.

Оказывается, быть умным не всегда полезно, порой это вредит не только здоровью человека, но и его личной жизни.

Влюбленность - это всепоглощающее чувство, которое не поддается рациональному анализу и логике, которыми привыкли руководствоваться люди с высоким интеллектом.

Первое, что может мешать - это желание все анализировать. "В омут с головой" - это совсем не про них, умный человек все анализирует и прогнозирует свои действия на несколько шагов вперед. В жизни таких людей очень мало спонтанности, неожиданности и безрассудства, они никогда не руководствуются принципом "хочу". Это очень хорошо, но только не в любви, иногда нужно выключить голову и не давать заранее оценку всему происходящему, а довериться чувствам и эмоциям.

Читайте такжеПочему девушки не спешат выходить замуж: эксперты назвали 4 причиныВо-вторых, негативный опыт в отношениях. Однажды побывав в непростых отношениях, человек будет опасаться повторения ситуации, поэтому столкнувшись с трудностями, предпочтет закончить отношения, а не решать проблемы. Опыт прошлых отношений будет руководить умным человеком и в попытках начать новые. Но, не смотря на свой интеллект, такие люди забывают, что все мы разные и даже одинаковые проблемы способны решать по-разному, поэтому полагаться на опыт и при первой возможности бежать, нелогично. Расслабьтесь, прислушайтесь к себе, своим ощущениям и позвольте отношениям развиваться по собственному сценарию.

Третье - слишком высокая планка. Высокоинтеллектуальный человек, как правило, хорошо понимает чего хочет и как этого достичь, поэтому не разменивается на пустые отношения, а ищет "того самого", который отвечает всем требованиям. Но часто эта планка слишком высока, а идеальных людей не бывает. Кроме того, в отношениях человек раскрывается совсем с другой стороны, а любовь способна творить чудеса, поэтому делать выводы и заранее предсказывать исход отношений глупо.

В-четвертых - желание найти подобного себе. Люди с одинаковыми интересами и взглядами на жизнь не всегда счастливы, противоположности притягиваются чаще, чтобы дополнить друг друга и сделать жизнь более гармоничной. Много интеллектуалов намеренно выбирают одиночество, потому что считают, что достойного партнера не найти, а размениваться не считают нужным. Но, иногда нужно голове давать разгрузку и разговаривать не о философии, а о более приземленных вещах, пишет nashamama.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Виолетта Орлова