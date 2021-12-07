По мнению эксперта, сейчас многие семьи учатся быть равными.

Сегодня большинство семей учатся быть равноправными, потому что равноправие было много лет забрано.

Такое мнение высказал психотерапевт Владимир Станчишин в интервью "Громадському радіо".

"Каждая пара имеет свои особенности - безусловно. Также многие пары имеют схожие проблемы. Дело в том, что то, как мы себя ведем, не всегда означает то, как мы себя чувствуем. Наладить коммуникацию - очень часто является задачей психотерапевта. Иногда мы должны принять решение о том, что мы не можем быть вместе. И это также решение для нас, также освобождение", - подчеркнул Станчишин.

По словам эксперта, когда пара начинает жить вместе, случается первый кризис.

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"По твоему дому "ходит какая-то чувиха, или чувак", и они расставляют тарелки по-своему, и книжки ставят не там, где они были до этого. Рождение ребенка - будет большим кризисом. Один из партнеров остается дома, а другой — ходит на работу. Появляется больше тревоги у партнера, который ходит на работу, и больше усталости и экзистенциальный кризис у партнера, который дома", - говорит Станчишин.

По его словам, для того, чтобы происходили отношения, нужно по меньшей мере два человека, которые определяют, что "я хочу иметь с тобой отношения".

"Если этого нет, то даже, когда вы приходите в терапию, и говорите: "Я не хочу иметь отношения с этим человеком", то я говорю: "Окей. Нельзя заставить кого-то хотеть иметь отношение"", - говорит специалист.

Сегодня мы часто не позволяем себе уязвимости. Сразу начинаем себя ненавидеть за то, что мы слабаки.

"Мы имеем еще много последствий той тоталитарной системы, которая не давала шанса нам быть уязвимыми. Но для меня ключ к отношениям - это уязвимость. Я хочу быть с женой уязвимым. Тогда я знаю, что я в безопасности. Уязвимость - это окей. Быть уязвимым - хорошо. Большинство семей учатся быть равноправными. Потому что равноправие было много лет забрано. Я думаю, после этого мы будем учиться быть уязвимыми. Уязвимость дает силу ощущениям безопасности", - отметил Владимир Станчишин.

По его словам, в отношениях, где есть конкуренция, где есть доказательства, один из партнеров — несчастный.

"Первое условие безопасных отношений - безусловная любовь. Я люблю тебя, потому что ты есть. Это не означает, что ты можешь делать, что угодно (меня избивать, тушить сигарету о мою подушку), это ничего не значит. Это значит, что я люблю тебя, потому что ты есть. Я болею за твои сильные стороны. Мне грустно, когда слабые стороны берут верх над тобой. Но это никак не влияет на мою любовь. Я не буду тебя обесценивать, не буду тебе говорить: "Только тогда, когда..."" - отметил Владимир Станчишин.

Напомним, как писал УНИАН, ранее эксперты рассказали, как научиться строить отношения.

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Автор: Виктория Гордиенко