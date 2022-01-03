Парень вызвал "полицию" и имитировал задержание своей девушки.

В Мелитополе Запорожской области парень необычным способом сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной.

Как сообщает местный сайт Суббота.плюс, для этого мужчина вызвал "полицию" и имитировал задержание своей избранницы.

Когда девушка подъехала на авто к воротам частного дома, позади нее остановился белый микроавтобус, из которого выбежали люди в масках и жилетах с надписью "полиция" и с муляжами пистолетов. Ее положили на капот машины.

В этот момент к ней вышел жених, встал на одно колено и протянул кольцо.

Девушка была шокирована, но на столь оригинальное предложение выйти замуж ответила согласием.

Памятное видео обнародовали в соцсетях:

Напомним, ранее спасатель пожарной части с. Вита Почтовая Киевской области Дмитрий сделал романтическое предложение руки и сердца своей девушке Анастасии. Во время прогулки по ТЦ Дмитрия "вызвали по тревоге", а вернувшись на пожарном авто, ребята "приступили к тушению" машины, которую заранее обложили цветными дымовыми шашками. К Анастасии подошел Дмитрий с огромным букетом роз, встал на колено и протянул кольцо.

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