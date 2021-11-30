Свое романтическое предложение спасатель готовил в течение недели, через 3 месяца после знакомства.

Спасатель пожарной части с. Вита Почтовая Киевской области Дмитрий сделал романтическое предложение руки и сердца своей девушке Анастасии.

Об этом сообщает пресс-служба управления ГСЧС в Киевской области Facebook.

Во время прогулки по ТЦ Дмитрия якобы "вызвали по тревоге", а вернувшись на пожарном авто, ребята "приступили к тушению" машины, которую заранее обложили цветными дымовыми шашками. К Анастасии подошел Дмитрий с огромным букетом роз, встал на колено и протянул кольцо.

"Сегодня я сделаю предложение своей любимой девушке. Пора уже решиться на этот ответственный шаг. В нашей профессии самое главное – надежный тыл, чтобы дома ждали", - рассказал спасатель.

Свое романтическое предложение парень готовил в течение недели, через 3 месяца после знакомства. Девушка согласилась выйти замуж за спасателя.

Напомним, в день памяти жертв голодоморов, 27 ноября, к акции "Зажги свечу" присоединились прикарпатские спасатели. Спасатели Черногорского горного поисково-спасательного поста опубликовали в Facebook фото горящей свечи на высокогорном посту.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Виктория Гордиенко