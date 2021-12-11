Формат информирования через одноразовые стаканы выбрали не случайно, ведь по словам соцработницы, девушки делятся своими проблемами чаще всего с подругами за кофе.

В кофейнях Ивано-Франковска появились уникальные одноразовые стаканы, которые помогают молодым девушкам распознать токсичные отношения.

Об этом говорится в сюжете местного Канала 402".

"Девушки покупают кофе в этих стаканчиках, видят QR-код, по ссылке переходят на нашу страницу в Инстаграме, читают там об абьюзных отношениях, там есть много информативных постов, видео", – рассказывает соцработница Юлия Князюк.

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Местная жительница Соломия Сташко была свидетелем такой ситуации, ее подруга испытывала травли со стороны своего парня и ничего с этим поделать не могла.

"Она говорила: "Я его так люблю и разойтись с ним не могу". Я видела в каком она плохом моральном состоянии. Очень манипулятивные отношения, все шло к тому, что она начала калечить себя", – рассказывает девушка.

Формат информирования через одноразовые чашки выбрали не случайно, ведь по словам соцработницы, девушки делятся своими проблемами чаще всего с подругами за кофе.

"Девушкам легче рассказать подруге чем родителям, обратиться ли в полицию или к специалистам. Поэтому нужно чтобы каждая девушка была осведомлена, если подруга придет пожаловаться ей, чтобы она знала что делать и как реагировать", – говорит Князюк.

Напомним, как писал УНИАН, психолог рассказала о признаки абьюзивных отношений.

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Автор: Виктория Гордиенко