В большинстве абьюзивных отношений человек даже не осознает, что подвергается насилию. Давайте разберем подробнее.

Абьюзивные отношения - это форма насилия, которая выражается в эмоциональном или психологическом давлении, запугивании, манипуляции, и которая наносит краткосрочные и/или долгосрочные психологические травмы жертве. Жертва погружается в цикл абьюза постепенно - понижение самооценки и потеря личностных границ протекают медленно и часто остаются незамеченными. В большинстве случаев человек даже не осознает, что подвергается насилию.

Психолог Юлия Медведева на своей странице в Instagram отметила, что абьюзером в отношениях может быть как мужчина, так и женщина.

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И так, признаки абьюзера:

Грубые по отношению к детям и животным

"Всех детей нужно лупить! Чтобы знали, кто в семье главный!"; "Я бы поусыплял всех этих вшивых дворняг и на мыло пустил!" - такое отношение к детям и животным демонстрирует внутреннею тягу к насилию, утверждает эксперт.

Игнорирует личные границы

В семьях это может проявляться в привычке входить без стука в чужую комнату, попытках брать чужие вещи без спроса, запретах закрывать двери, которые сопровождаются фразами: "Зачем это ты дверь закрываешь? Тебе есть что от меня скрывать?"

Отрицает ваше право на собственные чувства

В отношениях он / она будет игнорировать ваши попытки сказать, что вам больно, неприятно, страшно, что не хочется что-то делать или куда-то идти. Ваши мольбы и слезы не будут его трогать. Максимум, что вы можете услышать, - "Хватит ныть!"; "Хорош мне мозг выносить!"; "Ты что хочешь, чтобы я рассердился?!.."

Все время критикует

Вы будете регулярно слышать, что фигура у вас ужасная, одеты вечно не так: "Ну в такой одежде ты как бомж выглядишь!"; "Ведешь себя как нытик!".

Контролирует и допрашивает

В отношениях такой человек стремится решать все главные вопросы и быть в курсе что, где, когда и с кем вы делали. Держит в своих руках бюджет и заставляет вас спрашивать разрешения по каждому поводу.

Стремится изолировать вас

Он/она сильно и открыто ревнует, когда вы проводите время с кем-то другим, даже с родственниками. Заставляет вас вечно оправдываться за то, что вы уделяете ему недостаточно времени. Любит спрашивать: "Зачем тебе эта Света? Тебе меня не хватает?"

Он/она оскорбляет и критикует всех неугодных ему родственников, друзей и знакомых. Запрещает общаться с определенными людьми.

Убеждает, что любит как никто другой

Именно эта их особенность и заставляет многих терпеть эмоциональное насилие, ведь абьюзеры убеждают, что все их унижающие действия, все ядовитые слова, весь удушающий контроль исключительно из чувства любви. Они манипулируют самым святым понятием - "любовь", искренне веря, что за это им будут готовы простить все.

Психологический абьюз наносит серьёзный ущерб психологическому состоянию человека. Он вызывает постоянное чувство страха, стыда, вины, и сильно понижают самооценку, что зачастую не позволяет жертве самой выбраться из этого положения. Очень важно вовремя распознавать абьюз и предотвращать такие отношения. Если вы попали в абьюзивные отношения, не бойтесь искать помощи у близких, или обращаться за профессиональной психологической помощью.

В целом, в любых отношениях важно твердо отстаивать свои личные границы и знать, что каждый человек заслуживают уважения и поддержки.

Напомним, как писал УНИАН, в Австралии правительство решило выплачивать 5 тысяч австралийских долларов (3,7 тысячи долларов США) жертвам абьюза в отношениях. Программа поддержки рассчитана однократно для представителей всех статей.

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Автор: Виолетта Орлова